Как защитить ребенка от наркотиков – советы полиции для родителей

Тревожные изменения в поведении ребенка: полиция советует, на что обратить внимание.

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Полиция призвала родителей быть бдительными к изменениям в поведении своих детей, чтобы вовремя предотвратить их привлечение к употреблению или распространению наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители советуют родителям внимательно следить за поведением детей, интересоваться их окружением и обращать внимание на тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах. В частности, стоит насторожиться, если ребенок:

- резко меняет настроение или становится замкнутым;

- избегает общения с родными и исчезает на длительное время без объяснений;

- имеет подозрительные предметы или необычные запахи от одежды или личных вещей;

- теряет интерес к учебе или радикально меняет круг друзей.

Полиция призывает граждан, владеющих информацией о лицах, причастных к распространению наркотиков, немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Правоохранители отмечают, что забота, внимание и своевременное реагирование родителей могут сыграть ключевую роль в защите детей от опасности, связанной с наркотиками.

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