Как защитить ребенка от наркотиков – советы полиции для родителей

Полиция призвала родителей быть бдительными к изменениям в поведении своих детей, чтобы вовремя предотвратить их привлечение к употреблению или распространению наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Правоохранители советуют родителям внимательно следить за поведением детей, интересоваться их окружением и обращать внимание на тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах. В частности, стоит насторожиться, если ребенок:
- резко меняет настроение или становится замкнутым;
- избегает общения с родными и исчезает на длительное время без объяснений;
- имеет подозрительные предметы или необычные запахи от одежды или личных вещей;
- теряет интерес к учебе или радикально меняет круг друзей.
Полиция призывает граждан, владеющих информацией о лицах, причастных к распространению наркотиков, немедленно сообщать об этом по номеру 102.
Правоохранители отмечают, что забота, внимание и своевременное реагирование родителей могут сыграть ключевую роль в защите детей от опасности, связанной с наркотиками.
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