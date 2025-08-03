Страны ОПЕК+ согласились увеличить поставки нефти

ОПЕК+ договорилась о значительном увеличении добычи нефти в сентябре, чтобы вернуть долю на мировом рынке.

Фото: uifuture.org

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Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договорились о новом значительном увеличении добычи нефти в сентябре, завершив восстановление приостановленного транша поставок, поскольку группа стремится вернуть себе долю мирового рынка, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия и ее партнеры планируют утвердить добавление 548 тысяч баррелей в день на следующий месяц. Это увеличение завершит отмену сокращения в 2,2 миллиона баррелей, осуществленного восемью членами организации в 2023 году. Оно также включает дополнительную квоту, которую постепенно внедряют Объединенные Арабские Эмираты.

Это последнее повышение завершает резкий поворот Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров от защиты цен к «открытию кранов».

Такой разворот смягчил фьючерсы на нефть и бензин на фоне геополитической напряженности и высокого сезонного спроса, обеспечив некоторое облегчение для водителей и победу для бывшего президента Дональда Трампа, однако может усилить глобальный профицит предложения, ожидаемый позже в этом году.

Аналитики предупреждают, что рынок столкнется с растущим профицитом в дальнейшем, поскольку увеличение поставок и замедление глобального роста будут оказывать давление на спрос.

Розничные цены на бензин в США даже немного снизились в прошлом месяце. Это решение было принято на фоне угроз Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не будет достигнуто скорейшее прекращение огня в войне в Украине.

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