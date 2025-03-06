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Франция, Британия и Украина должны завершить работу над мирным планом через несколько дней, — Reuters

08:30, 6 марта 2025
Франция, Британия и Украина разрабатывают мирный план, который будет способствовать укреплению отношений с США в преддверии возможных переговоров в Вашингтоне.
Франция, Британия и Украина должны завершить работу над мирным планом через несколько дней, — Reuters
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Дипломаты из Франции, Великобритании и Украины стремятся завершить разработку мирного плана в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что документ представят США, и он будет способствовать укреплению украинско-американских отношений перед возможными переговорами в Вашингтоне.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели несколько телефонных разговоров с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Мирный план предусматривает сначала кратковременное перемирие, а затем более широкие гарантии безопасности. Великобритания и Франция заявили, что для будущих гарантий потребуется участие США.

«Мы планируем подготовить этот план за несколько дней, а не недель», — заявил один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Другой европейский дипломат отметил, что идея заключается в создании «более здорового» диалога между Вашингтоном и Киевом, а также в донесении до США того, что Россия является агрессором.

По данным агентства, военное руководство планирует завершить свою часть в течение следующей недели. Однако другие детали этого плана пока не раскрываются.

Один из возможных вариантов — частичное одномесячное перемирие, в рамках которого будет действовать запрет на атаки с воздуха и моря, а также на удары по энергетической инфраструктуре. Исключение составят лишь наземные бои.

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США Украина Франция Великобритания

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