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Без штампов, но со сбором биометрических данных — ЕС может с октября изменить правила пересечения границы

08:12, 6 марта 2025
EES модернизирует проверки паспортов, заменяя физическое проставление печатей на собрание биометрических данных для граждан стран, не являющихся членами ЕС.
Без штампов, но со сбором биометрических данных — ЕС может с октября изменить правила пересечения границы
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5 марта Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел утвердил новые правила пересечения границы Евросоюза – систему въезда-выезда (Entry/Exit System, EES). Новая система будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

После одобрения в Совете ЕС Регламент о системе въезда-выезда должен быть вынесен на обсуждение и голосование в Европейском парламенте.

«Рад, что во время председательства Польши в Совете ЕС, который занимается вопросами безопасности, удалось достичь такого значительного прогресса в контроле и защите наших внешних границ. Принятое решение, с одной стороны, гибкое, а с другой – гарантирует безопасность миграционных перемещений», – заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Симоняк, передает «Европейська правда».

Дата внедрения системы пока не согласована, однако, по данным источников, это должно произойти в октябре 2025 года.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брюннер не подтвердил сведения о запуске EES осенью, но и не опроверг их.

«Пока лучше не говорить о конкретных датах. Но могу сказать, что мы должны убедиться, что у нас не будет никаких задержек… Нам нужно действовать быстро, потому что важно знать, благодаря данной системе, кто находится в Европейском Союзе, с какой целью, на какой срок и где. Это действительно важно, и именно над этим мы работаем», – отметил он.

Томаш Симоняк, комментируя влияние введения системы въезда-выезда на границе между Польшей и Украиной, подчеркнул, что поддерживает контакт с украинскими партнерами.

«Ситуация на польско-украинской границе выглядит следующим образом: количество людей, пытающихся пересечь границу в обоих направлениях, примерно одинаковое. Поэтому мы не прогнозируем каких-либо серьезных специфических проблем – ни технических, ни в управлении внешней границей Европейского Союза», – заявил министр внутренних дел и администрации Польши.

Entry/exit system, которую уже несколько раз задерживали, - это автоматизированная ІТ-система, которая модернизирует пограничный контроль и заменит проставление штампа в паспорте. После запуска система будет требовать от всех иностранных путешественников, которые въезжают в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания, независимо от того, имеют они право на безвизовый режим или нет, зарегистрироваться, предоставив свои биометрические данные - изображения лица и отпечатки пальцев - и другую личную информацию.

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паспорт ЕС Евросоюз пересечение границы

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