Без штампів, але зі збором біометричних даних — ЄС може з жовтня змінити правила перетину кордону

EES модернізує перевірки паспортів, замінюючи фізичне проставлення печаток на збори біометричних даних для громадян країн, що не є членами ЄС.

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5 березня Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ нові правила перетину кордону Євросоюзу Entry/exit system (EES). Нова система збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

Псля затвердження у Раді ЄС, Регламент про Entry/exit system має бути винесеним на обговорення і голосування у Європейському парламенті.

«Радий, що під час польського головування в Раді ЄС, яка займається питаннями безпеки, вдалося досягти такого значного прогресу в контролі та захисті наших зовнішніх кордонів. Прийняте рішення є, з одного боку, гнучким, а з іншого – гарантує безпеку міграційних пересувань», – заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Симоняк, передає «Європейська правда».

Дату впровадження системи поки не погодили, однак за даними джерел, це має бути жовтень 2025 року.

Єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Брюннер не підтвердив дані щодо старту роботи EES восени, але й не спростував їх.

«Краще поки не говорити про конкретні дати. Але можу сказати, що ми повинні переконатися, що в нас не буде ніяких затримок… Маємо бути швидкими, бо нам важливо знати, завдяки вказаній системі, хто наразі перебуває в Європейському Союзі, з якою метою, на який час і де. Це дійсно важливо, і це те, над чим ми працюємо», – зазначив він.

Томаш Симоняк, коментуючи вплив запровадження системи в'їзду-виїзду на кордоні між Польщею та Україною, зазначив, що підтримує зв'язок з українськими партнерами.

«Ситуація на польсько-українському кордоні виглядає наступним чином: кількість людей, які намагаються перетнути кордон в обох напрямках, приблизно однакова. Тому ми не прогнозуємо якихось серйозних специфічних проблем, як технічних, так і щодо чіткого управління на зовнішньому кордоні Європейського Союзу», – сказав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Entry/exit system, яку вже кілька разів затримували, - це автоматизована ІТ-система, яка модернізує прикордонний контроль і замінить проставлення штампу в паспорті. Після запуску система вимагатиме від усіх іноземних мандрівників, які в'їжджають до Шенгенської зони для короткострокового перебування, незалежно від того, мають вони право на безвізовий режим чи ні, зареєструватися, надавши свої біометричні дані - зображення обличчя та відбитки пальців - та іншу особисту інформацію.

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