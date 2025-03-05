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Макрон підніме питання щодо використання ядерної зброї Франції для захисту інших країн ЄС

21:41, 5 березня 2025
Емманюель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього Європейського Союзу.
Макрон підніме питання щодо використання ядерної зброї Франції для захисту інших країн ЄС
Джерело фото: Pier Marco Tacca/Getty Images
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Президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації 5 березня заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього Європейського Союзу. Також він згадав про можливість розміщення іноземних військ в Україні, хоча і зауважив, що це не означає, що «вони будуть саме на фронті».

«Ми маємо ядерну зброю і саме тому ми захищені краще, ніж багато наших сусідів. Я вирішив почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту нашою ядерною зброєю», — заявив Макрон.

Водночас він наголосив, що фінальне рішення щодо ядерного захисту буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Макрон заявив, що РФ продовжує переозброюватися і витрачає 40% свого бюджету на оборону.

Через це він закликав інші країни ЄС збільшити фінансування на озброєння в Європі. Зокрема, він просить союзників «працювати разом» та виробляти достатньо озброєння, щоб ЄС та Україна «менше залежали від решти світу».

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ЄС Україна війна Франція Емманюель Макрон

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