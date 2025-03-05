Макрон підніме питання щодо використання ядерної зброї Франції для захисту інших країн ЄС

Емманюель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього Європейського Союзу.

Джерело фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

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Президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації 5 березня заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього Європейського Союзу. Також він згадав про можливість розміщення іноземних військ в Україні, хоча і зауважив, що це не означає, що «вони будуть саме на фронті».

«Ми маємо ядерну зброю і саме тому ми захищені краще, ніж багато наших сусідів. Я вирішив почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту нашою ядерною зброєю», — заявив Макрон.

Водночас він наголосив, що фінальне рішення щодо ядерного захисту буде ухвалювати Головнокомандувач французької армії.

Макрон заявив, що РФ продовжує переозброюватися і витрачає 40% свого бюджету на оборону.

Через це він закликав інші країни ЄС збільшити фінансування на озброєння в Європі. Зокрема, він просить союзників «працювати разом» та виробляти достатньо озброєння, щоб ЄС та Україна «менше залежали від решти світу».

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