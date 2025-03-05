Макрон поднимет вопрос об использовании ядерного оружия Франции для защиты других стран ЕС

Эмманюэль Макрон решил начать дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза.

Источник фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации 5 марта заявил, что решил начать дискуссию о возможности использования ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза. Также он упомянул о возможности размещения иностранных войск в Украине, хотя и уточнил, что это не означает, что «они будут именно на фронте».

«У нас есть ядерное оружие, и именно поэтому мы защищены лучше, чем многие наши соседи. Я решил начать стратегические обсуждения о защите всего континента нашим ядерным оружием», — заявил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о ядерной защите будет принимать Главнокомандующий французской армией.

Макрон заявил, что РФ продолжает перевооружаться и тратит 40% своего бюджета на оборону.

Из-за этого он призвал другие страны ЕС увеличить финансирование на вооружение в Европе. В частности, он просит союзников «работать вместе» и производить достаточное количество вооружения, чтобы ЕС и Украина «меньше зависели от остального мира».

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