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Макрон поднимет вопрос об использовании ядерного оружия Франции для защиты других стран ЕС

21:41, 5 марта 2025
Эмманюэль Макрон решил начать дискуссию по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза.
Макрон поднимет вопрос об использовании ядерного оружия Франции для защиты других стран ЕС
Источник фото: Pier Marco Tacca/Getty Images
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Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации 5 марта заявил, что решил начать дискуссию о возможности использования ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского Союза. Также он упомянул о возможности размещения иностранных войск в Украине, хотя и уточнил, что это не означает, что «они будут именно на фронте».

«У нас есть ядерное оружие, и именно поэтому мы защищены лучше, чем многие наши соседи. Я решил начать стратегические обсуждения о защите всего континента нашим ядерным оружием», — заявил Макрон.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о ядерной защите будет принимать Главнокомандующий французской армией.

Макрон заявил, что РФ продолжает перевооружаться и тратит 40% своего бюджета на оборону.

Из-за этого он призвал другие страны ЕС увеличить финансирование на вооружение в Европе. В частности, он просит союзников «работать вместе» и производить достаточное количество вооружения, чтобы ЕС и Украина «меньше зависели от остального мира».

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ЕС Украина война Франция Эмманюэль Макрон

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