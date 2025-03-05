На Франковщине должностное лицо ТЦК оштрафовали на 17 тысяч за мобилизацию мужчины, но есть нюанс – что произошло

Должностное лицо ТЦК суд признал виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу.

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Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал должностное лицо ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. Теперь он должен заплатить штраф.

Как указано в постановлении, опубликованном в судебном реестре, в.и.о. начальника одного из ТЦК и СП направил иностранца, у которого нет украинского гражданства, на ВЛК, после чего поставил его на воинский учет и включил в списки для отправки в воинскую часть.

В материалах дела указано, что подполковник проверил документы мужчины и знал, что он является иностранцем и не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, но все равно отдал приказ отправить его на ВЛК. В постановлении суда указано, что мужчина является гражданином России.

Невеста мужчины обратилась с заявлением в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Отмечается, что на заседание суда подполковник не пришел, но подал заявление о признании своей вины.

Судья признал должностное лицо ТЦК виновным в превышении полномочий и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Постановление еще можно обжаловать.

Дело № 352/399/25, номер судебного производства: 3/352/264/25.

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