В Минздраве заявили, что пик заболеваемости на ОРВИ уже прошел, в то же время в 5 областях фиксируют превышение эпидпорога

В Минздраве указывают, что пик заболеваемости на ОРВИ, грипп и COVID-19 на уровне страны был зафиксирован в феврале, и сейчас наблюдается постепенное снижение регистрации новых случаев.

Источник фото: Рexels

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 5 областях Украины зафиксировано превышение эпидпорога высокого уровня. В частности, речь идет о Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Еще в 12 – наблюдается средний уровень: в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Одновременно отмечается, что пик заболеваемости на ОРВИ, грипп и COVID-19 на уровне страны был зафиксирован в феврале, и сейчас, в марте, наблюдается постепенное снижение регистрации новых случаев по стране.

На прошлой неделе в Украине заболели 273 220 человек, из них 144 335 – дети. В медучреждения с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций попали 9 048 пациентов.

«По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 13% ниже. Вирусы гриппа циркулируют в 22 областях. С января зарегистрировано 33 летальных случая вследствие осложнений заболевания, из которых четыре – среди детей. Умершие не имели профилактических прививок против гриппа», – поясняют в Минздраве.

С начала эпидемического сезона на ОРВИ, грипп и COVID-19 переболели 2 991 977 человек. В большинстве случаев выявлены респираторно-вирусные инфекции, лишь у 18 829 пациентов – подтверждено COVID-19.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.