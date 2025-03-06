У МОЗ заявили, що пік захворюваності на ГРВІ уже пройшов, водночас у 5 областях фіксують перевищення епідпорогу

У МОЗ вказують, що пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому і зараз спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків.

Джерело фото: Рexels

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У 5 областях Україні зафіксовано перевищення епідпорогу високого рівня. Зокрема, вона йде про Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області. Ще у 12 – спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Водночас вказується, що пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому і зараз, у березні, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни.

Минулого тижня в Україні захворіли 273 220 людей, із них 144 335 – діти. До медзакладів з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій потрапило 9 048 пацієнтів.

«Порівняно з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Віруси грипу циркулюють у 22 областях. Від січня зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири – серед дітей. Померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу», - пояснюють у МОЗ.

Від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 2 991 977 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів – підтверджено COVID-19.

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