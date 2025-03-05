На Франківщині посадовця ТЦК оштрафували на 17 тисяч за мобілізацію чоловіка, але є нюанс – що сталося

Посадовця ТЦК суд визнав винним у перевищенні повноважень через мобілізацію громадянина Росії на військову службу.

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Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень через мобілізацію громадянина Росії на військову службу. Тепер він має сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП скерував іноземця, у якого немає українського громадянства, на ВЛК, після чого поставив його на військовий облік та включив до списків для відправки до військової частини.

У матеріалах справи вказано, що підполковник перевірив документи чоловіка та знав, що він є іноземцем та не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, проте все одно дав вказівку відправити його на ВЛК. У постанові суду вказано, що чоловік є громадянином Росії.

Наречена чоловіка звернулась із заявою до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зазначається, що на засідання суду підполковник не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Суддя визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Постанову ще можна оскаржити.

Справа № 352/399/25, номер судового провадження: 3/352/264/25.

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