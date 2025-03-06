Франція, Британія й Україна мають завершити роботу над мирним планом за кілька днів, — Reuters

Франція, Британія та Україна розробляють мирний план, який сприятиме зміцненню відносин із США напередодні можливих переговорів у Вашингтоні.

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Дипломати з Франції, Великої Британії та України прагнуть завершити розробку мирного плану в найближчі дні. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що документ представлять США, і він сприятиме зміцненню українсько-американських відносин напередодні можливих переговорів у Вашингтоні.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели кілька телефонних розмов з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Мирний план передбачатиме спочатку коротке перемир'я, а згодом ширші гарантії безпеки. Британія та Франція заявили, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.

«Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не тижнів», — заявив один високопоставлений європейський дипломат.

Інший європейський дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб створити «більш здоровий» діалогом між Вашингтоном і Києвом, та донести до США, що росія є агресором.

За даними агентства, військове керівництво планує завершити свою частину протягом наступного тижня. Однак інші деталі цього плану не розголошуються.

Один із можливих варіантів – це часткове одномісячне перемир'я, під час якого діятиме заборона на атаки з повітря та моря, а також на енергетичну інфраструктуру. Виняток – наземні бої.

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