Канада считает, что введенные Трампом пошлины нарушают положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, а также соглашение ВТО об упрощении торговых процедур.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики. Канада вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию через американские пошлины. Об этом сообщили в организации.

Так, Оттава обратилась в ВТО с просьбой провести консультации из США по поводу новых тарифных мер, примененных Штатами к товарам происхождением из Канады. Запрос был разослан членам ВТО 5 марта.

Канада считает, что введенные президентом Дональдом Трампом пошлины нарушают положения Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, а также соглашение ВТО об упрощении торговых процедур.

В ВТО уточнили, что запрос на консультацию запускает процедуру рассмотрения. У сторон есть 60 дней на обсуждение вопроса и поиск удовлетворительного решения, если до этого срока спор не будет решен, истец может запросить рассмотрение дела Арбитражной коллегией.

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