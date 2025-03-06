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Які документи мають надати митці та медійники для виїзду за кордон — Кабмін визначив порядок

09:50, 6 березня 2025
Уряд визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.
Які документи мають надати митці та медійники для виїзду за кордон — Кабмін визначив порядок
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Кабінет міністрів визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зокрема, постанова КМУ №244 від 4 березня 2025 року передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Так, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:

  • листа Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
  • запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
  • військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено.

«Судово-юридична газета» вже писала, що у комітеті Верховної Ради проведуть спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон. На думку народних депутатів, забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон за «листами сприяння» Мінкульту – це дуже важливе та нагальне питання.

Нагадаємо, що низка медіа нещодавно отримала бронювання від Мінкульту. Однак з 3 березня Мінкульт припинив практику видачі листів-клопотань до Прикордонної служби, за якими журналісти, митці, артисти виїжджали за кордон. У тому числі – заброньовані.

Додамо, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що 579 чоловіків, які виїжджали за такими листами-клопотаннями після цього не повернулися – це чоловіки, що мали відповідний лист від Мінкульту.

Також повідомлялося, що Мінкульт почне видавати листи сприяння для виїзду митців та медійників з 7 березня, але не все так просто.

Крім того, незалежним митцям, які не є працевлаштованими чи ФОП, не будуть видавати листи сприяння перетину кордону.

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ЗМІ Кабінет Міністрів України прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

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