Зеленський заявив, що перед ударом по готелю в Кривому Розі туди заселилися волонтери зі США і Британії

Перед ударом у готель в Кривому Розі туди заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія ввечері 5 березня завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши у п’ятиповерховий готель. Кількість загиблих зросла до чотирьох, більш ніж 30 людей зазнали поранень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у готель, по якому завдали ракетного удару, напередодні заселилась група іноземних волонтерів.

«Усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії», — розповів Глава держави.

За словами Президента, ці люди вижили, бо встигли спуститись із номерів.

«Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Загалом більш ніж 30 людей були поранені», — зазначив Володимир Зеленський.

Усі відповідні служби продовжують роботу на місці удару.

Президент подякував робітникам екстрених та всіх відповідних служб за їх роботу на місці влучання.

«Я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам «екстренки», та всім, від чиєї роботи залежить життя людей», - заявив він.

«І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя», — наголосив Зеленський.

Додамо, 7 березня оголошено днем жалоби в Кривому Розі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.