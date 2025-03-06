В какой срок устанавливается отцовство ребенка после смерти отца в судебном порядке

Семейный кодекс Украины предусматривает возможность установления отцовства в судебном порядке.

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Определение отцовства – это важный юридический процесс, который устанавливает факт кровного родства между отцом и ребенком. Как объясняют в Министерстве юстиции, если отец умер, процесс требует учета ряда правовых нюансов. Семейный кодекс Украины предусматривает возможность установления отцовства в судебном порядке, если родители не состояли в официальном браке.

Согласно статье 130 Кодекса, в случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, факт его отцовства может быть установлен по решению суда.

Суд принимает заявление о признании факта отцовства только в том случае, если запись о отце ребенка в Книге регистрации рождений внесена в соответствии с частью первой статьи 135 данного Кодекса. А именно, если запись о отце ребенка вносится по фамилии и гражданству матери, а имя и отчество отца записываются по ее указанию.

Законодательством Украины не установлена исковая давность для данной категории дел. Таким образом, подать заявление в суд можно в любое время.

Заявление о признании факта отцовства может быть подано лицами, указанными в части третьей статьи 128 Кодекса:

• матерью;

• опекуном;

• попечителем ребенка;

• лицом, которое содержит и воспитывает ребёнка;

• самим ребенком, достигшим совершеннолетия.

Согласно статье 318 Гражданского процессуального кодекса Украины, в заявлении должно быть указано:

• какой факт заявитель просит установить и с какой целью;

• причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт;

• доказательства, подтверждающие факт.

Такими доказательствами могут быть:

• ДНК-экспертиза (если возможно получить генетический материал отца);

• показания свидетелей, переписка, совместные фотографии, другие доказательства, подтверждающие намерение мужчины быть отцом.

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