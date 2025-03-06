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Оператор ГРМ обязан осуществлять лицензионную деятельность только через законно принадлежащую ему газораспределительную систему — Верховный Суд

11:16, 6 марта 2025
Оператор газораспределительной системы обязан осуществлять лицензионную деятельность исключительно с помощью принадлежащей ему на законных основаниях газораспределительной системы.
Оператор ГРМ обязан осуществлять лицензионную деятельность только через законно принадлежащую ему газораспределительную систему — Верховный Суд
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Неукладывание оператором договоров на хозяйственное ведение, пользование или эксплуатацию газораспределительных систем является нарушением требований Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа и проведения мер государственного регулирования (Лицензионных условий).

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Обставини справи:

Оператор ГРМ подав позов до суду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про скасування постанови про накладення штрафу та розпорядження. Підставою для накладення штрафу стала відсутність у позивача правовстановлювальних документів на газорозподільні мережі, які він використовував у процесі здійснення своєї діяльності. Позивач пояснював, що прийняття газорозподільних мереж у користування (господарське відання) не залежало від його волі. Відключення газопроводу є неможливим, оскільки порушить права фізичних осіб, газопостачання яких забезпечується саме спірним відрізком газопроводу.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове – про часткове задоволення позову. КАС ВС частково задовольнив касаційну скаргу відповідача, скасував постанову суду апеляційної інстанції в частині визнання протиправними та скасування оскаржуваних постанови про накладення штрафу та розпорядження про усунення порушень у частині підпункту 1 п. 2.2 Ліцензійних умов, відмовивши позивачу в цій частині позовних вимог.

КАС ВС дійшов висновку, що оператор ГРМ зобов’язаний здійснювати ліцензійну діяльність виключно за допомогою газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації.

Наявність неукладених оператором ГРМ договорів на господарське відання, користування чи експлуатацію газорозподільних систем є порушенням зазначеної норми Ліцензійних умов.

Постанова Верховного Суду від 11 лютого 2025 року у справі № 120/4070/23 (провадження № К/990/39190/23) – за посиланням.

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