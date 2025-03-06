Гендиректор закупівельної агенції Міноборони Арсен Жумаділов залишає посаду

До обрання нового керівника обов'язки покладуть на виконавчого директора Андрія Созанського.

Джерело фото: Сергій Пірієв / Forbes Ukraine

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Генеральний директор закупівельної агенції Міністерства оборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов йде з посади. Про це повідомили в агенції.

«Від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що Андрій Созанський був частиною команди з моменту створення DOT.

У агенції заявляють, що він має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє цінності.

Додамо, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде.

А держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.

Крім того, посли G7 відреагували на зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

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