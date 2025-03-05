В Верховной Раде сообщили, что сведения о количестве и результатах заграничных визитов народных депутатов не подлежат раскрытию

«Это служебная информация» – так ответили в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места.

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Информация относительно количества официальных визитов народных депутатов за границу, их цели и результатов является информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит раскрытию на запрос о публичной информации. Такой ответ предоставил аппарат Верховной Рады Украины на запрос «Судебно-юридической газеты».

«Сведения относительно служебных командировок народных депутатов Украины во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию в Верховной Раде Украины, органах Верховной Рады Украины и Аппарате Верховной Рады Украины, поэтому не могут быть предоставлены в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 22 Закона» – отметили в аппарате украинского парламента.

Там добавили, что «в условиях действия военного положения распространение информации о деятельности Верховной Рады Украины, ее органов и народных депутатов Украины было ограничено, учитывая необходимость обеспечения национальной безопасности Украины, ее территориальной целостности и общественного порядка. Это также касается и запрашиваемой Вами информации».

Как указано в ответе, «ограничение такой информации является пропорциональной мерой для защиты интересов национальной безопасности Украины в противовес общественному интересу, который может возникнуть у общественности. Существенный вред от распространения такой информации, нанесенный интересам национальной безопасности, значительно перевесит общественный интерес в ее получении».

Отметим, что в запросе «Судебно-юридическая газета» ставила вопросы относительно источников финансирования заграничных визитов председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

Дело в том, что Ярослав Юрчишин регулярно сам сообщает в социальных сетях о визитах за границу и имеет довольно насыщенный график командировок.

Так, в феврале 2025 года он сообщил, что был в командировке в Вене, в конце января 2025 года имел «два насыщенных дня в Брюсселе», встречался с представителями European Endowment For Democracy (EED), в ноябре 2024 вел наблюдение за выборами в США в городке Аппер-Мальборо в Мэриленде и т. д.

Однако в Аппарате Верховной Рады заметили, что информация об официальных визитах не подлежит раскрытию, как и источники финансирования таких визитов депутата за границу, в частности, на обеспечение транспортных расходов и проживания.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация относительно использования бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Ранее Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах в проведении круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он констатировал, что теперь придется искать другие ресурсы для проведения таких мероприятий.

Добавим, что соответствующее дополнение о том, что сведения относительно служебных командировок народных депутатов Украины (кроме членов постоянных делегаций) во время действия особого периода составляют служебную информацию, было внесено относительно недавно – распоряжением председателя Верховной Рады №871 от 13 июля 2023 года.

Автор: Наталя Мамченко

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