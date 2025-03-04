Зеленский поручил министру обороны Умерову и дипломатам связаться с США о приостановки военной помощи

Президент подчеркнул, что украинцы имеют право получить четкий ответ по ситуации с приостановкой поставок оружия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский на фоне сообщений о том, что США приостанавливают поставки оружия Украине, поручил министру обороны Рустему Умерову, руководителям разведок и дипломатам связаться с США и получить официальную информацию.

"Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответствующими в США и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга", – сказал Зеленский в обращении.

По его словам, в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент приостановки помощи. Президент добавил, что была остановка гуманитарной и энергетической помощи.

"Также была уже и остановка военной помощи – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации", – отметил Зеленский.

Напомним, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США могут возобновить поставки оружия Украине, но для этого Киеву нужно "садиться за стол переговоров".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.