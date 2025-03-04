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Зеленський доручив міністру оборони Умєрову та дипломатам зв'язатися зі США щодо призупинення військової допомоги

20:27, 4 березня 2025
Президент підкреслив, що українці мають право отримати чітку відповідь щодо ситуації із призупинення постачання зброї.
Зеленський доручив міністру оборони Умєрову та дипломатам зв'язатися зі США щодо призупинення військової допомоги
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Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про те, що США призупиняють поставки зброї Україні, доручив міністру оборону Рустему Умєрову, керівникам розвідок та дипломатам зв'язатися зі США та отримати офіційну інформацію. 

"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатися зі своїми відповідниками у США і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного", – сказав Зеленський у зверненні.

За його словами, в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент призупинки допомоги. Президент додав, що була зупинка гуманітарної й енергетичної допомоги.

"Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що США можуть відновити постачання зброї Україні, але для цього Києву потрібно "сідати за стіл переговорів".

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США Володимир Зеленський

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