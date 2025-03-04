Зеленський обговорив з премʼєром Британії Стармером подальші кроки з досягнення миру

Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні, — повідомив Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили подальші кроки з досягнення миру. Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків.

Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні.

Мир потрібен нам усім. Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з лідерством США та всією Європою це абсолютно досяжно.

Дякую за поради та підтримку в цей складний час. Ми завжди памʼятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки", - написав Зеленський.

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