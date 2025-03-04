Зеленский обсудил с премьером Британии Стармером дальнейшие шаги по достижению мира

Координируем позиции и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец этой войне, — сообщил Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили дальнейшие шаги по достижению мира. Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х.

"Говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили развитие событий и обменялись видением следующих шагов".

Координируем позиции и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец этой войне.

Мир нужен нам всем. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо.

Спасибо за советы и поддержку в это сложное время. Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и для нашей общей безопасности", - написал Зеленский.

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