У США чоловіка можуть відправити за ґрати за те, що він викинув котів на вулицю в морозну погоду

Чоловік вирішив позбутися тварин через те, що власник житла збирався підняти орендну плату.

Фото: mlive.com

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У США жителю Бей-Сіті загрожує тюрма за те, що він викинув котів на вулицю в морозну погоду, пише Mlive.

Повідомляється, що вранці 15 січня охоронець компанії Michigan Sugar Co. помітив пухнастого чорно-білого кота, який згорнувся клубочком біля паркану. Охоронець підійшов до кота і виявив картонну коробку та велику переноску для тварин, у якій знаходилося ще більше котів.

Згідно з даними, викладеними в судових документах, у картонній коробці серед брудних ковдр і м’яких іграшок були чотири кошеня, а в переносці — два кошеня та троє дорослих котів. Шість кошенят були віком від 2 до 6 тижнів.

Охоронець викликав представників Товариства захисту тварин округу Бей, а ті повідомили Центр захисту тварин і усиновлення округу Бей, співробітники якого розпочали розслідування.

На картонній коробці з котами була наклейка з ім’ям та адресою жінки. Офіцер поговорив із чоловіком жінки, Уейном Торном, і запитав, чи є у подружжя коти.

Спочатку Торн відповів, що вони були приблизно рік тому. Але коли офіцер розповів йому про коробку з його адресою, чоловік сказав, що передав її подрузі, якій вона була потрібна для її кошенят. Проте пізніше він зізнався, що залишив котів напризволяще, оскільки його орендодавець збирався підняти орендну плату.

4 березня чоловік постав перед окружним судом округу Бей для висунення обвинувачень за одним пунктом — залишення або жорстоке поводження з чотирма-десятьма тваринами.

Як зазначає видання, цей злочин є тяжким правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років, штраф у розмірі 2000 доларів та 300 годин громадських робіт.

Фото: mlive.com

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