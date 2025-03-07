Суд підтвердив законність санкцій проти Курченка – блокування активів на 10 років

Апеляційний суд залишив без змін санкції проти Курченка, введені через загрози нацбезпеці.

Фото: minjust.gov.ua

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Судове провадження щодо оскарження санкцій проти олігарха Сергія Курченка завершилось на користь держави. Апеляційний суд підтвердив законність Указу Президента України про блокування активів Курченка на 10 років. Це рішення стало результатом оскарження позову Курченка, який намагався скасувати санкції, введені через загрози національній безпеці та його причетність до терористичної діяльності, зокрема після російського вторгнення. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, санкції були застосовані через дії Курченка, що ставлять під загрозу національну безпеку країни. Спроби його прихильників оскаржити ці санкції не мали успіху.

Нагадаємо, раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 13 листопада 2024 року відмовив у задоволенні позову Курченка у справі № 990/36/23, остаточно підтвердивши законність Указу Президента України від 12.10.2022 № 694/2022, яким до нього були застосовані персональні санкції. Рішення суду першої інстанції залишилось без змін.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Януковича, Дерипаски, Курченка та Лебедєва.

Крім того, повідомлялося, що Кабмін пропонує РНБО заблокувати активи Януковича та Курченка ще на 10 років.

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