Суд подтвердил законность санкций против Курченко – блокировка активов на 10 лет

Апелляционный суд оставил без изменений санкции против Курченко, введенные из-за угрозы нацбезопасности.

Фото: minjust.gov.ua

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Судебное производство по обжалованию санкций против олигарха Сергея Курченко завершилось в пользу государства. Апелляционный суд подтвердил законность Указа Президента Украины о блокировании активов Курченко на 10 лет. Это решение стало результатом обжалования иска Курченко, который пытался отменить санкции, введенные из-за угрозы национальной безопасности и его причастности к террористической деятельности, в частности после российского вторжения. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкции были применены из-за действий Курченко, ставящих под угрозу национальную безопасность страны. Попытки его сторонников оспорить эти санкции не имели успеха.

Напомним, ранее Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 13 ноября 2024 года отказал в удовлетворении иска Курченко по делу № 990/36/23, окончательно подтвердив законность Указа Президента Украины от 12.10.2022 № 694/2022, которым к нему были применены персональные санкции. Решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Януковича, Дерипаски, Курченко и Лебедева.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин предлагает СНБО заблокировать активы Януковича и Курченко еще на 10 лет.

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