Судьи Верховного Суда рассказали об особенностях рассмотрения дел в условиях военного положения

Судьи рассказали о практике ВС по делам о государственной измене, коллаборационизме, а также об особенностях квалификации преступлений в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.

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Судьи Верховного Суда проанализировали вызовы, связанные с войной, и рассказали о соответствующей судебной практике.

О внедрении специализации судей по рассмотрению военных и вооруженных преступлений, практике Верховного Суда по делам о государственной измене, коллаборационизме, а также об особенностях квалификации преступлений в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда говорили судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Булейко и судьи Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Светлана Яковлева и Александра Яновская во время научно-практического обсуждения вызовов, связанных с войной, организованного совместно Ассоциацией юристов Украины и Верховным Судом.

Светлана Яковлева выступила с докладом о внедрении в украинских судах специализации судей по рассмотрению дел, связанных с военными преступлениями. Она отметила, что дискуссии о создании военных судов и восстановлении военной юстиции в Украине ведутся давно. В юридическом сообществе есть сторонники и противники такой инициативы. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину возникла ситуация, когда, помимо дел о военных преступлениях, появилась новая категория уголовных производств – дела о вооруженных преступлениях. Ранее судьи с такими делами не сталкивались, что породило множество вопросов относительно их расследования и судебного рассмотрения. В этом помог опыт судей из других стран, которые сталкивались с подобными преступлениями и проводят обучение для украинских коллег.

С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в национальные суды поступает большое количество дел о вооруженных преступлениях. Поэтому вопрос о внедрении соответствующей специализации судей стал актуальным. В Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты по этому вопросу.

Докладчица отметила, что ранее она не поддерживала идею внедрения такой специализации судей, поскольку судья, адвокат и прокурор являются универсальными юристами. Например, судья, который не является водителем, может квалифицированно рассмотреть дело о ДТП, или, не имея экономического образования, – дела, связанные с хозяйственными преступлениями и т. д. Доля отмененных или измененных судебных решений судов первой и апелляционной инстанций свидетельствует о том, что судьи справляются с рассмотрением дел о вооруженных преступлениях.

В то же время, учитывая, что в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, Светлана Яковлева обратила внимание на некоторые моменты. Исходя из принципа территориальной подсудности, дела, связанные с вооруженными преступлениями, в большинстве случаев будут поступать в суды, расположенные ближе к районам боевых действий. Поэтому возникает вопрос, целесообразно ли внедрять специализацию во всех судах Украины. Также необходимо учитывать критическую проблему нехватки судей в судах. Во многих судах невозможно сформировать коллегию из трех судей для рассмотрения соответствующих дел. Если в суде работает только один судья по уголовным делам, и ему, например, определят исключительную специализацию на рассмотрении дел, связанных с вооруженными преступлениями, то неизвестно, кто будет рассматривать другие уголовные производства. Если их передавать в другие суды, это усложнит доступ к правосудию. Также могут возникнуть вопросы относительно специализации следственных судей. В конечном итоге специализация судей может привести к неравномерной нагрузке в судах.

Для решения этих проблем докладчица предложила, во-первых, рассмотреть вопрос об укрупнении судов путем их объединения. Во-вторых, распределять среди судей, специализирующихся на вооруженных преступлениях, также дела других категорий, если нагрузка на таких судей будет меньше, чем у их коллег. В качестве примера судья привела распределение дел среди судей антикоррупционной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Кроме того, Светлана Яковлева выразила аргументы в пользу специализации судей. В частности, такие судьи проходят специальное обучение, что способствует повышению качества рассмотрения дел соответствующей категории. Однако, по ее мнению, специализацию следует вводить только после того, как хотя бы частично будет решена проблема дефицита судей. Поэтому докладчица подчеркнула, что она поддерживает специализацию судей, но к этому процессу необходимо подходить взвешенно.

Александра Яновская осветила правовые позиции Верховного Суда относительно применения норм уголовного права Украины в делах о преступлениях, связанных с войной. Она привела данные Офиса Генерального прокурора о вооруженных преступлениях, совершенных в период полномасштабного вторжения РФ. В частности, по состоянию на 25 февраля 2025 года зарегистрировано 20 960 преступлений против национальной безопасности, из них почти 9,5 тыс. преступлений – коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УК Украины), более 4 тыс. – государственная измена (ст. 111 УК Украины).

Приведенные цифры свидетельствуют о том, какая колоссальная работа ожидает судей, адвокатов, прокуроров, следователей и других специалистов. При этом судья обратила внимание на значительное количество изменений, внесенных в УК Украины в период войны, что существенно усложняет соответствующую работу. Например, могут возникнуть сложности при проведении специального досудебного и судебного производства (в отсутствие обвиняемого). В таких условиях непросто обеспечить единую и стабильную судебную практику. В то же время Верховный Суд сформулировал важные правовые позиции по многим вопросам.

Александра Яновская привела постановление Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 24 апреля 2024 года по делу № 743/149/23. В нем сделан вывод о разграничении ст. 111 УК Украины «Государственная измена» и ст. 114-2 УК Украины, которая устанавливает ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, передвижении ВСУ и т. д. в условиях военного положения.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда пришел к выводу, что действия лица, которое, вероятно, не распространяло соответствующую информацию, а передавало ее представителю государства-агрессора, следует квалифицировать именно как государственную измену. В частности, поскольку лицо искало и передавало информацию, представляющую интерес для иностранного государства, проявляло инициативу в выполнении поставленных задач, активно обсуждало их и предлагало варианты решения.

По словам докладчицы, разграничение состава преступления, предусмотренного указанными статьями, является сложным вопросом. В данном деле сыграло роль то, что действия обвиняемого лица были целенаправленными, носили инициативный характер. Она не просто передавала информацию, а ее сотрудничество с врагом было направлено на то, чтобы впоследствии присоединиться к армии государства-агрессора.

В постановлении от 31 января 2024 года по делу № 638/5446/22 Кассационный уголовный суд Верховного Суда сделал выводы относительно ст. 111-1 УК Украины «Коллаборационная деятельность».

Докладчица отметила, что таких дел много, и в целом относительно применения этой статьи существует более-менее устоявшаяся практика кассационной инстанции. Здесь имеет значение добровольность действий лица, а также то, действовало ли оно под физическим или психологическим давлением и другие обстоятельства.

В приведенном деле обвиняемая заняла должность руководителя коммунального предприятия на оккупированной территории. Она утверждала, что сделала это из-за угроз ей и ее семье со стороны оккупантов. Однако во время допросов обвиняемый неоднократно заявлял, что у него была возможность покинуть оккупированную территорию, хоть это и было сложно, но он этого не сделал. Также в деле не было доказательств, что он занял должность недобровольно.

В еще одном деле обвиняемый также утверждал, что на него оказывали давление и он не хотел занимать должность в органе оккупационной власти. Но когда его спросили, почему он в какой-то момент все же оставил эту должность, мужчина ответил, что причиной стало то, что ему перестали платить деньги.

В постановлении Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 8 февраля 2024 года по делу № 161/12980/22 рассматривался вопрос о применении ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, которая предусматривает ответственность за добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированных территориях, а также добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях государства-агрессора.

Практика применения этой нормы уже устоялась. Однако ранее возникало много вопросов, например, является ли такой должностью работа водителя, охранника в правоохранительном органе оккупантов или работника канцелярии суда, созданного оккупантами.

Однако, как отметила докладчица, указанная норма четко говорит о занятии любых должностей, не уточняя, что речь идет только о руководящих или каких-либо специальных должностях. Более того, она даже не использует термин «работник правоохранительного органа» и другие подобные формулировки.

Кроме того, Александра Яновская привела постановление Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 18 мая 2023 года по делу № 127/12127/22 о применении ст. 436-2 УК Украины относительно оправдания, признания правомерной или отрицания вооруженной агрессии РФ и других подобных преступлений.

Ольга Булейко выступила с докладом на тему «Особенности квалификации преступлений в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда».

В ходе выступления судья осветила ключевые аспекты процесса имплементации Римского статута Международного уголовного суда в уголовное законодательство Украины, а также проанализировала основные проблемы, возникающие при квалификации военных преступлений.

Она рассмотрела вопросы, связанные с адаптацией Уголовного кодекса Украины к международным договорам, а также актуальность мониторинга судебных решений по делам о военных преступлениях.

Выступление началось с анализа предпосылок имплементации Римского статута Международного уголовного суда в национальное законодательство Украины.

В этом контексте судья обратила внимание на Закон Украины от 21 августа 2024 года № 3909-IX о ратификации Римского статута, который предусматривал одновременное вступление в силу изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

Продолжая тему, Ольга Булейко обратила внимание не только на действующее законодательство, в частности Закон Украины от 9 октября 2024 года № 4012-IX «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему», но и на другие законодательные инициативы, направленные на имплементацию норм международного права.

Судья рассмотрела дискуссионные вопросы, возникающие при квалификации военных преступлений.

Например, проблема квалификации военных преступлений как «нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, обязательность которых признана Верховной Радой Украины». Это касается деяний, которые имеют признаки других преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК Украины, например жестокого обращения с гражданским населением.

Судья привела конкретные судебные решения, такие как приговор Заводского районного суда г. Запорожья от 2 января 2024 года по делу № 332/441/23 и приговор Суворовского районного суда г. Одессы от 1 февраля 2024 года по делу № 523/6894/23.

Также Ольга Булейко привела примеры, когда суд при квалификации преступления как «нарушения законов и обычаев войны» относил к международным договорам те, чья принадлежность к международному гуманитарному праву является дискуссионной.

Судья отметила важность мониторинга судебных решений по делам о военных преступлениях, который является ключевым элементом для обеспечения прозрачности судебного процесса и соответствия его международным стандартам защиты прав человека.

Она подчеркнула, что мониторинг проводится в рамках проекта «Мониторинг судебных производств по делам о военных преступлениях», осуществляемого Ассоциацией юристов Украины при поддержке USAID и Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Ольга Булейко отметила, что для развития судебной практики и обеспечения международных стандартов прав человека в Украине важно продолжать мониторинг судебных решений. Это обеспечит не только правильную квалификацию военных преступлений, но и соблюдение всех гарантий прав человека в судебном процессе, что позволит повысить уровень доверия к судебной системе и укрепить правопорядок в стране.

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