Судьи ВС, представители органов государственной власти и бизнеса обсудили проблематику надлежащей защиты вещных прав на недвижимое имущество

Во время круглого стола обсуждались проблемные вопросы надлежащей и эффективной защиты вещных прав на недвижимое имущество, а также исполнимости судебных решений в спорах о недвижимости.

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В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проблемных вопросов надлежащей и эффективной защиты вещных прав на недвижимое имущество и исполнимости судебных решений в спорах о недвижимости. В мероприятии приняли участие судьи ВС, народные депутаты, представители органов государственной власти, государственные регистраторы, адвокаты, представители бизнес-сообщества, передает официальный сайт ВС.

Указанное мероприятие было организовано судебной палатой по рассмотрению дел по земельным отношениям и праву собственности КГС ВС.

Целью круглого стола было налаживание диалога между судебной системой, органами государственной власти, бизнесом и общественными организациями для совершенствования механизмов исполнения судебных решений, в частности в контексте:

задачи судопроизводства — быстро и эффективно разрешать споры;

способов защиты нарушенных прав в спорах о недвижимости как средств реализации задачи судопроизводства по быстрому и эффективному разрешению споров;

проблемных вопросов и практических предложений для их решения (изменения в законодательстве, судебной практике или разработка механизмов исполнения судебного решения через подзаконные акты).

Мероприятие открыли председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач и секретарь судебной палаты по рассмотрению дел по земельным отношениям и праву собственности КГС ВС Татьяна Дроботова.

Глава КГС ВС Лариса Рогач обратила внимание, что в 2024 году в судах всех инстанций и юрисдикций находилось на рассмотрении 5 млн 300 тыс. дел, из них было рассмотрено 4 млн 400 тыс. Она отметила, что такие цифры свидетельствуют о том, что лица не получают надлежащей защиты и вынуждены повторно обращаться за судебной защитой. Лариса Рогач подчеркнула необходимость применения судами только надлежащих и эффективных способов защиты, так как это сократит количество обращений в суд и повысит уровень доверия к судебной системе.

Она привела примеры, когда удовлетворение судом неэффективного искового требования приводило к ошибочному представлению истца о том, что его права нарушены, что длилось многие годы, хотя такое судебное решение не могло быть основанием для регистрации за истцом его права на имущество.

Как отметила Лариса Рогач, эффективная судебная защита означает не только вынесение законного и справедливого решения, но и его реальное исполнение. Она акцентировала внимание на необходимости решения проблем, возникающих в связи с государственными регистрационными действиями, которые могут усложнять или даже делать невозможным исполнение судебных решений в спорах о недвижимости.

Приветствуя участников круглого стола, Татьяна Дроботова подчеркнула, что охрана прав на недвижимое имущество, четкое правовое регулирование этих отношений, их защита от любого неправомерного вмешательства — одна из важнейших задач государства.

Судебное решение должно быть не только законным и обоснованным, но и таким, которое может быть выполнено на практике. Она отметила важность диалога между судебной властью и другими органами для обеспечения эффективного исполнения судебных решений.

Учитывая, что защита права собственности является ключевым элементом правового государства и инвестиционного климата, а проблематика исполнения судебных решений является одной из важнейших в этом контексте, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов и заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Павел Павлиш предложили создать межведомственную рабочую группу для разработки механизма исполнения судебных решений для регистраторов, нотариусов и кадастровых регистраторов.

Заместитель министра юстиции Украины Виктория Васильчук подчеркнула, что Минюст готов к обсуждению системных проблемных вопросов для улучшения исполнимости судебных решений.

В круглом столе приняли участие судьи судебной палаты по рассмотрению дел по земельным отношениям и праву собственности КГС ВС: Юрий Чумак, Виталий Зуев, Иван Мищенко, Надежда Багай, Инна Бердник, Егор Краснов, Григорий Мачульский, Алексей Случ.

Также к круглому столу присоединились секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич, судьи ВБ ВС Александр Банасько, Владимир Король, Юрий Власов, Сергей Мартев, Сергей Погребной, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве КГС ВС Олег Васьковский, судья ВС в Кассационном гражданском суде Василий Крат и представители Офиса противодействия рейдерству, Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Украины, Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Нотариальной палаты Украины и ряда ассоциаций.

Участники мероприятия выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству для повышения эффективности судебной защиты и правовой определенности.

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