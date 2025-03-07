Судді ВС, представники органів державної влади та бізнесу обговорили проблематику належного захисту речових прав на нерухоме майно

Під час круглого столу обговорили проблемні питання належного та ефективного захисту речових прав на нерухоме майно та виконуваності судових рішень у спорах щодо нерухомого майна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню проблемних питань належного та ефективного захисту речових прав на нерухоме майно та виконуваності судових рішень у спорах щодо нерухомого майна. Участь у заході взяли судді ВС, народні депутати, представники органів державної влади, державні реєстратори, адвокати, представники бізнес-спільноти, передає офіційний сайт ВС.

Вказаний захід організований судовою палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС.

Метою круглого столу було налагодження діалогу між судовою системою, органами державної влади, бізнесом, громадськими організаціями задля вдосконалення механізмів виконання судових рішень, зокрема в контексті:

завдання судочинства швидко та ефективно вирішувати спори;

способів захисту порушених прав у спорах щодо нерухомого майна як засобів реалізації завдання судочинства щодо швидкого та ефективного вирішення спорів;

проблемних питань і практичних пропозицій для їх вирішення (чи зміни в законодавстві, чи зміни в судовій практиці, чи напрацювання механізмів виконання судового рішення через підзаконні акти).

Захід відкрили голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач та секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Тетяна Дроботова.

Голова КГС ВС Лариса Рогач звернула увагу, що у 2024 році на розгляді в судах усіх інстанцій та юрисдикцій перебувало 5 млн 300 тис. справ, з них 4 млн 400 тис. було розглянуто, та зазначила, що такі цифри свідчать про те, що особи не отримують належного захисту і змушені повторно звертатися за судовим захистом. Голова КГС ВС наголосила на необхідності застосування судами лише належних та ефективних способів захисту, адже це зменшить кількість звернень до суду та підвищить рівень довіри до судової системи. Лариса Рогач навела приклади, коли задоволення судом неефективної позовної вимоги призводило до хибного уявлення позивача про те, що його права порушені, яке тривало протягом багатьох років, хоча таке судове рішення не могло бути підставою для реєстрації за позивачем його права на майно.

Як зазначила Лариса Рогач, ефективний судовий захист означає не лише ухвалення законного та справедливого рішення, а і його реальне виконання. Голова КГС ВС акцентувала на необхідності розв’язання проблем, що виникають у зв’язку з державними реєстраційними діями, які можуть ускладнювати чи навіть унеможливлювати виконання судових рішень у спорах щодо нерухомого майна.

Вітаючи учасників круглого столу, Тетяна Дроботова наголосила, що охорона прав на нерухоме майно, чітке правове регулювання цих відносин, їх захист від будь-якого неправомірного втручання − одне з найважливіших завдань держави. Судове рішення має бути не лише законним та обґрунтованим, а й таким, що може бути виконане на практиці. Вона відзначила важливість діалогу між судовою владою та іншими органами для забезпечення ефективного виконання судових рішень.

З огляду на те, що захист права власності є ключовим елементом правової держави та інвестиційного клімату, а проблематика виконання судових рішень є однією з найважливіших у цьому контексті, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов та заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Павло Павліш висловили пропозицію створити міжвідомчу робочу групу для напрацювання механізму виконання судових рішень для реєстраторів, нотаріусів, кадастрових реєстраторів.

Заступник Міністра юстиції України Вікторія Васильчук наголосила, що Мін’юст готовий до обговорення системних проблемних питань задля покращення виконуваності судових рішень.

Участь у круглому столі взяли судді судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Юрій Чумак, Віталій Зуєв, Іван Міщенко, Надія Багай, Інна Берднік, Єгор Краснов, Григорій Мачульський, Олексій Случ.

До круглого столу також долучилися Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич, судді ВП ВС Олександр Банасько, Володимир Король, Юрій Власов, Сергій Мартєв, Сергій Погрібний, секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС Олег Васьковський, суддя ВС у Касаційному цивільному суді Василь Крат та представники Офісу протидії рейдерству, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Нотаріальної палати України та низки асоціацій.

Учасники заходу висловили готовність до подальшого співробітництва задля підвищення ефективності судового захисту та правової визначеності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.