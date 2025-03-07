Жінки очолюють майже третину українських бізнесів

449 тисяч бізнесів в Україні очолюють жінки, рекорди у сфері ІТ та агробізнесі.

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В Україні жінки наразі керують близько 449 тис. бізнесами, що складає майже третину всіх компаній. Про це повідомляє платформа «Опендатабот». Зазначається, що за останній рік найбільше зростання кількості жінок-директорок спостерігається в ІТ-сфері, де число нових компаній з очільницями збільшилось на 69%. На 25% побільшало жінок-лідерок у сільському господарстві, а в будівельних компаніях цей показник виріс на 17%.

Жінки значно переважають на керівних посадах у таких сферах:

Освіта — 70% керівників;

Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування — 58%;

Культура, мистецтво та розваги — 58%;

Туризм — 57%.

Особливо високий відсоток жінок-директорок у прифронтових регіонах. Так, на Донеччині жінки очолюють 37% компаній, на Херсонщині — 35%, а на Луганщині — 34%. Також спостерігається зростання на Полтавщині (+24%), Хмельниччині (+18%) та Київщині (+11%).

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