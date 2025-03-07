Женщины возглавляют почти треть украинских бизнесов

449 тысяч бизнесов в Украине возглавляют женщины, рекорды в сфере ИТ и агробизнесе.

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В Украине женщины сейчас руководят около 449 тыс. бизнесами, что составляет почти треть всех компаний. Об этом сообщает платформа «Опендатабот». Отмечается, что за последний год наибольший рост количества женщин-директоров наблюдается в ІТ-сфере, где число новых компаний с руководительницами увеличилось на 69%. На 25% больше женщин-лидеров в сельском хозяйстве, а в строительных компаниях этот показатель вырос на 17%.

Женщины значительно преобладают на руководящих должностях в таких сферах:

- Образование - 70% руководителей;

- Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование - 58%;

- Культура, искусство и развлечения - 58%;

- Туризм - 57%.

Особенно высокий процент женщин-директоров в прифронтовых регионах. Так, в Донецкой области женщины возглавляют 37% компаний, на Херсонщине - 35%, а на Луганщине - 34%. Также наблюдается рост на Полтавщине (+24%), Хмельнитчине (+18%) и Киевщине (+11%).

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