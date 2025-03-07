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В США мужчину могут отправить за решетку за то, что он что бросил кошек на улице в морозную погоду

23:48, 7 марта 2025
Мужчина решил избавиться от животных из-за того, что владелец жилья собирался поднять арендную плату.
В США мужчину могут отправить за решетку за то, что он что бросил кошек на улице в морозную погоду
Фото: mlive.com
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В США жителю Бэй-Сити грозит тюрьма за то, что он бросил кошек на улице в морозную погоду, пишет Mlive

Отмечается, что утром 15 января охранник компании Michigan Sugar Co. заметил пушистого черно-белого кота, который сжался на заборе. Охранник подошел к коту и обнаружил картонную коробку и большую переноску для животных, в которой находилось еще больше кошек.

Согласно отчетам, содержащимся в судебных документах, в картонной коробке среди грязных одеял и мягких игрушек находилось четыре котенка, а в переноске — два котенка и трое взрослых животных. Шесть котят были в возрасте от 2 до 6 недель.

Охранник позвонил в Общество защиты животных округа Бэй, а те уведомили Центр по защите животных и усыновлению округа Бэй, сотрудники которого начали расследование.

На картонной коробке с кошками была этикетка с именем и адресом женщины. Офицер поговорил с мужем женщины, Уэйном Торном, и спросил, есть ли у пары кошки.

Сначала Торн сказал, что они были примерно за год до этого. Но когда офицер рассказал Торну о коробке с его адресом, тот ответил, что отдал коробку подруге, которой она была нужна для ее котят. Однако позже мужчина признался, что оставил кошек, поскольку его арендодатель собирался поднять арендную плату.

4 марта мужчина предстал перед окружным судом округа Бэй для предъявления обвинения по одному пункту обвинения в оставлении или жестоком обращении с четырьмя-десятью животными.

Как отмечает издание, обвинение является тяжким преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до двух лет, штрафом в размере 2000 долларов и 300 часами общественных работ.

Фото: mlive.com

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суд США

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