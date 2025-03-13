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Кличко сообщил об увольнении фигурантов коррупционной схемы Петра Оленича, Юрия Леонова и Алексея Мушты

12:01, 13 марта 2025
Мэр Киева Кличко сообщил, что разоблаченные на масштабной коррупции чиновники будут наконец-то уволены.
Кличко сообщил об увольнении фигурантов коррупционной схемы Петра Оленича, Юрия Леонова и Алексея Мушты
Фото: informator.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», была разоблачена масштабная коррупционная схема с участием заместителя главы КГГА Петра Оленича, заместителя руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексея Мушты и заместителя директора КП «Спецжитлофонд» Юрия Леонова.

13 марта мэр Киева Виталий Кличко, говоря об последних резонансных новостях, касающихся в частности земельной сферы столицы, заявил, что город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и содействует следствию.

Он сообщил, что со своих должностей в КГГА уволены:

- заместитель главы КГГА Петр Оленич

- заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта

- заместитель директора КП «Спецжитлофонд» Юрий Леонов, который будет уволен процедурно с завтрашнего дня.

По его словам, депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об увольнении с должности директора КП «Инженерный центр».

Также фракция партии «УДАР» отзывает его из депутатов Киевсовета.

Кроме того, Кличко сообщил, что будут уволены следующие чиновники:

- директор коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский

- директор КП «Спецжитлофонд» Владимир Шарий

- директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Житлоинвест» Виктор Погребный

- заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина

- генеральный директор Коммунального объединения «Киевзеленстрой» Юрий Бахмат

- первый заместитель генерального директора «Киевзеленстроя» Алексей Лукаш

- заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александр Гора.

«Проверки в различных департаментах продолжаются, и это не последние увольнения в целях очищения», — добавил Кличко.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) под руководством его руководителей.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Также мы писали, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников  Киева Елены МарченкоМихаила ТерентьеваПетра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

Добавим, 10 февраля НАБУ сообщило, что объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

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Киев коррупция Виталий Кличко

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