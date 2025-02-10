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Банковские ящики набиты долларами — НАБУ и САП показали результаты обысков по делу о земельной коррупции в Киевсовете и КГГА, фото и видео

19:02, 10 февраля 2025
В рамках следственных действий в банковских ящиках выявили более 6,4 млн. долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.
Банковские ящики набиты долларами — НАБУ и САП показали результаты обысков по делу о земельной коррупции в Киевсовете и КГГА, фото и видео
Фото: НАБУ
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. 

10 февраля НАБУ и САП сообщили, что в рамках операции «Чистый город» по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков в связанных с организатором преступной схемы лиц.

«В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Также мы писалиа, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников  Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

Добавим, 10 февраля НАБУ сообщило, что объявило в разыск экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

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НАБУ САП КГГА обыск

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