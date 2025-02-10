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Банківські скриньки набиті доларами — НАБУ і САП показали результати обшуків у справі про земельну корупцію в Київраді та КМДА, фото та відео

19:02, 10 лютого 2025
У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили понад 6,4 млн доларів, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.
Банківські скриньки набиті доларами — НАБУ і САП показали результати обшуків у справі про земельну корупцію в Київраді та КМДА, фото та відео
Фото: НАБУ
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького

10 лютого НАБУ і САП повідомили, що у межах операції «Чисте місто» щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.

«У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі

Додамо, 10 лютого НАБУ повідомило, що оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.

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НАБУ САП КМДА обшук

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