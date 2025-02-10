Справа про земельну корупцію в Київраді та КМДА — НАБУ оголосило у розшук Дениса Комарницького

Денис Комарницький підозрюється у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею — НАБУ.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. Згодом директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Денис Комарницький намагається покинути територію України.

10 лютого НАБУ повідомило, що розшукує ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.

«На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею», - заявили у відомстві.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі.

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