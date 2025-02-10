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Дело о земельной коррупции в Киевсовете и КГГА — НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого

14:37, 10 февраля 2025
Денис Комарницкий подозревается в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей — НАБУ.
Дело о земельной коррупции в Киевсовете и КГГА — НАБУ объявило в розыск Дениса Комарницкого
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. Позже директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Денис Комарницкий пытается покинуть территорию Украины.

10 февраля НАБУ сообщило, что разыскивает экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

«На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей», - заявили в ведомстве.

Также мы писалиа, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников  Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

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НАБУ Киев КГГА

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