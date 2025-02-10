В Тернопольской области после кесарева сечения умер новорожденный мальчик — полиция открыла производство

В Тернопольской области правоохранители расследуют смерть новорожденного мальчика во время родов. Об этом сообщает полиция региона.
Указывается, что сообщение о смерти ребенка поступило сотрудникам Тернопольского райуправления полиции от родственников роженицы 7 февраля.
По предварительной информации, жительнице Тернополя в одном из медучреждений области провели кесарево сечение. Однако ребенок не выжил.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло за собой тяжкие последствия для малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские выясняют все происшествия. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следственные действия продолжаются.
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