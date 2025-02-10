В Тернопольской области после кесарева сечения умер новорожденный мальчик — полиция открыла производство

Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Иллюстративное фото, источник - УНИАН

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В Тернопольской области правоохранители расследуют смерть новорожденного мальчика во время родов. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что сообщение о смерти ребенка поступило сотрудникам Тернопольского райуправления полиции от родственников роженицы 7 февраля.

По предварительной информации, жительнице Тернополя в одном из медучреждений области провели кесарево сечение. Однако ребенок не выжил.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло за собой тяжкие последствия для малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют все происшествия. Причина смерти ребенка будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следственные действия продолжаются.

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