На Тернопільщині після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик — поліція відкрила провадження

Для визначення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Ілюстративне фото, джерело - УНІАН

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На Тернопільщині правоохоронці розслідують смерть новонародженого хлопчика під час пологів. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що повідомлення про смерть дитини надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від родичів породіллі 7 лютого.

За попередньою інформацією, тернополянці у одному із медзакладів області провели кесарів розтин. Проте дитина не вижила.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують всі обставини події. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії тривають.

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