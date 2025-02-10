Земельная коррупция в Киевсовете и КГГА — один из фигурантов дела Комарницкий пытается сбежать из Украины

Директор НАБУ Семен Кривонос подчеркнул, что правоохранители принимают меры по его задержанию.

Фото: директор НАБУ Семен Кривонос

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Один из фигурантов дела о земельных махинациях в Киевсовете и КГГА Денис Комарницкий пытается покинуть территорию Украины. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

Он отметил, что правоохранители принимают меры по его задержанию.

«Операция «Чистый город»… Принимаем меры по розыску личности… Пытается покинуть территорию Украины», — заявил директор НАБУ на брифинге, цитирует «Интерфакс-Украина».

Семен Кривонос выразил надежду, что «правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не покинул территорию Украины».

Директор НАБУ уточнил, что речь идет об эксдепутате Киевского городского совета Денисе Комарницком.

«По нашей информации, да. Он здесь и пытается покинуть территорию Украины», - добавил он.

Напомним, что 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого.

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