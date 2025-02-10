Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о приобретении оборудования для строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС

Как отметили в Главном юридическом управлении парламента, при принятии в первом чтении законопроект имел другое название «об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности» и другой предмет регулирования.

Фото: Верховная Рада Украины

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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг еще раз переработал свое заключение для принятия во втором чтении законопроекта 11392.

Законопроект 11392 был внесен 2 июля 2024 под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности». С соответствующим названием он был принят в августе 2024 за основу.

Вместе с тем, при подготовке ко второму чтению были предоставлены три сравнительные таблицы. Финальная редакция, предоставленная 17 января, уже называется «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Как отмечено в заключении Комитета, «во исполнение поручения председателя Верховной Рады Украины от 15.01.2025 по решению Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины, Комитет на своем заседании 16 января 2025 года пересмотрел заключение Комитета от 13 декабря 2024 к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности, №11392, предложенного с новым названием «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции».

В ходе пересмотра на заседании Комитета 16 января предложено дополнить сравнительную таблицу новыми поправками №№ 267, 268.

Поправка №267 касается переименования названия законопроекта, отмены разделов I – XII законопроекта, исключения из текста законопроекта слов «Верховная Рада Украины постановляет:». Поправка № 268 касается предоставления акционерному обществу «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» разрешения на приобретение оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции, а также размещения, проектирования и строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Таким образом, подготовленная новая редакция сравнительной таблицы ко второму чтению законопроекта №11392 содержит 268 предложений и поправок народных депутатов Украины, из которых учтено 2, отклонено 266.

Финальная редакция законопроекта предусматривает, что «Верховная Рада Украины, учитывая стратегическое значение атомной энергетики для развития Украины, желая компенсировать мощности украинской энергосистемы, которые были потеряны в связи с временной оккупацией Запорожской атомной электрической станции и регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны страны-агрессора, а также учитывая многочисленные замечания к проекту Закона Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции» (регистр. №11146 от 03.04.2024), принимает этот Закон Украины «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков» правовые основы и разрешает приобретение отдельно определенного оборудования, необходимого для будущего строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (далее – Хмельницкая АЭС)».

В Главном юридическом управлении Верховной Рады отметили, что принятый в первом чтении и в дальнейшем одобренный Комитетом ВР по вопросам экономического развития 13 декабря 2024 указанный законопроект имел совсем другое название и был направлен на урегулирование других общественных отношений.

То есть одобренным 16 января 2025 года до рассмотрения во втором чтении полностью изменен предмет законопроекта.

«При этом предоставление разрешения на осуществление хозяйственного договора вне конституционной компетенции не ограничивает Правительство Украины решить этот вопрос другим способом, в соответствии с Основным Законом Украины.

Кроме того, законопроект не содержит предмета правового регулирования, нуждающегося в урегулировании законодательным актом. Так, положения законопроекта предполагают только урегулирование отношений между двумя юридическими лицами. В этой связи отмечаем, что указанный законопроект содержит фактически нормы индивидуального действия, ведь им предусматривается решить определенную проблему, которая не связана с общеобязательными правилами поведения, характеризуется однократностью применения и касается в большей степени договорных отношений и прав и обязанностей определенного субъекта правоотношений. Однако закон не должен регулировать вопрос по отдельной ситуации, а должен быть направлен на регулирование наиболее важных общественных отношений», добавили в ГЮУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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