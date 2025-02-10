Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект про придбання обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС

Як зазначили у Головному юридичному управлінні парламенту, при прийнятті у першому читанні законопроект мав іншу назву «щодо спрощення умов ведення господарської діяльності» та інший предмет регулювання.

Фото: Верховна Рада України

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Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ще раз переробив свій висновок для прийняття у другому читанні законопроекту 11392.

Законопроект 11392 був внесений 2 липня 2024 року під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності». З відповідною назвою він був прийнятий у серпні 2024 року за основу.

Разом з тим, під час підготовки до другого читання було надано три порівняльні таблиці. Фінальна редакція, надана 17 січня, вже має назву «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції».

Як зазначено у висновку Комітету, «на виконання доручення голови Верховної Ради України від 15.01.2025 щодо рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, Комітет на своєму засіданні 16 січня 2025 року переглянув висновок Комітету від 13 грудня 2024 року до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності, №11392, запропонованого з новою назвою «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції».

Під час перегляду на засіданні Комітету 16 січня запропоновано доповнити порівняльну таблицю новими поправками за №№ 267, 268.

Поправка №267 стосується перейменування назви законопроекту, скасування розділів І – ХІІ законопроекту, виключення з тексту законопроекту слів «Верховна Рада України постановляє:». Поправка № 268 стосується надання акціонерному товариству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» дозволу на придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції, а також щодо розміщення, проектування та будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції».

Таким чином, підготовлена нова редакція порівняльної таблиці до другого читання законопроекту №11392 містить 268 пропозицій і поправок народних депутатів України, з яких враховано 2, відхилено 266.

Фінальна редакція законопроекту передбачає, що «Верховна Рада України, враховуючи стратегічне значення атомної енергетики для розвитку України, бажаючи компенсувати потужності української енергосистеми, що були втрачені у зв’язку з тимчасовою окупацією Запорізької атомної електричної станції та регулярними масованими ракетними обстрілами з боку країни-агресора, а також враховуючи численні зауваження до проекту Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції» (реєстр. №11146 від 03.04.2024), приймає цей Закон України «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції». Цей Закон встановлює правові засади та надає дозвіл для придбання окремо визначеного обладнання, необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Хмельницька АЕС)».

У Головному юридичному управлінні Верховної Ради зазначили, що прийнятий у першому читанні та в подальшому схвалений Комітетом ВР з питань економічного розвитку 13 грудня 2024 року зазначений законопроект мав зовсім іншу назву та був спрямований на врегулювання інших суспільних відносин.

Тобто, схваленим 16 січня 2025 року до розгляду у другому читанні, повністю змінено предмет законопроекту.

«При цьому надання дозволу на здійснення господарського договору поза межами конституційної компетенції не обмежує Уряд України вирішити це питання в інший спосіб, відповідно до Основного Закону України.

Крім того, законопроект не містить предмета правового регулювання, який потребує врегулювання законодавчим актом. Так, положення законопроекту передбачають лише врегулювання відносин між двома юридичними особами. У зв'язку з цим зазначаємо, що зазначений законопроект містить фактично норми індивідуальної дії, адже ним передбачається розв'язати певну проблему, що не пов'язана із загальнообов'язковими правилами поведінки, характеризується однократністю застосування та стосується більшою мірою договірних відносин та прав і обов'язків певного суб'єкта правовідносин. Однак закон не має регулювати питання щодо окремої ситуації, а має бути направлений на регулювання найбільш важливих суспільних відносин», додали у ГЮУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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