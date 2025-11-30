Відключення електрики по 6-8 годин щодня – прогноз на зиму

За словами народного обранця, у Україні збережеться дефіцит електроенергії до березня 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні дефіцит генерації електроенергії зберігатиметься щонайменше до березня 2026 року, тому відключення можуть становити 6–8 годин на добу. Про це «Телеграфу» повідомив народний депутат, голова підкомітету з енергоефективності Сергій Нагорняк.

«Я сподіваюся, що у нас буде такий графік, умовно, 16-18 годин зі світлом, а 6-8 годин протягом доби без постачання електричної енергії, з обмеженнями. На мою думку, якби ми пройшли зиму з такими графіками, це був би досить оптимістичний сценарій», — зазначив він.

Покращення ситуації можливе на початку весни завдяки збільшенню сонячної генерації від приватних і домашніх електростанцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.