Відключення електрики по 6-8 годин щодня – прогноз на зиму

20:13, 30 листопада 2025
За словами народного обранця, у Україні збережеться дефіцит електроенергії до березня 2026 року.
В Україні дефіцит генерації електроенергії зберігатиметься щонайменше до березня 2026 року, тому відключення можуть становити 6–8 годин на добу. Про це «Телеграфу» повідомив народний депутат, голова підкомітету з енергоефективності Сергій Нагорняк.

«Я сподіваюся, що у нас буде такий графік, умовно, 16-18 годин зі світлом, а 6-8 годин протягом доби без постачання електричної енергії, з обмеженнями. На мою думку, якби ми пройшли зиму з такими графіками, це був би досить оптимістичний сценарій», — зазначив він.

Покращення ситуації можливе на початку весни завдяки збільшенню сонячної генерації від приватних і домашніх електростанцій.

