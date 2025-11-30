Отключение электричества по 6-8 часов ежедневно – прогноз на зиму

По словам народного избранника, в Украине сохранится дефицит электроэнергии до марта 2026 года.

В Украине дефицит генерации электроэнергии сохранится как минимум до марта 2026 года, поэтому отключения могут составлять 6–8 часов в сутки. Об этом «Телеграфу» сообщил народный депутат, председатель подкомитета по энергоэффективности Сергей Нагорняк.

«Я надеюсь, что у нас будет такой график, условно, 16-18 часов со светом, а 6-8 часов в сутки без подачи электрической энергии, с ограничениями. По моему мнению, если бы мы прошли зиму с такими графиками, это был бы достаточно оптимистичный сценарий», — отметил он.

Улучшение ситуации возможно в начале весны благодаря увеличению солнечной генерации от частных и домашних электростанций.

