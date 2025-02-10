Введение в магистратуру — список документов и правила приема в 2025 году

В 2025 году поступающие в магистратуру будут подавать заявления только в электронной форме.

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Введение в магистратуру – ответственный шаг, требующий тщательной подготовки. Одним из ключевых этапов является представление документов. Издание Освіта.ua рассказало, какие бумаги необходимо собрать и какие правила следует учесть.

В частности, в 2025 году поступающие в магистратуру будут подавать заявления только в электронной форме. Исключение составляют лица, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего:

в случае предоставления документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом постоянного проживания в Украине;

в случае предоставления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного к внедрению фотополимерных технологий их изготовления;

в случае подачи заявления на вступление до или после установленных настоящим Порядком сроков работы электронных кабинетов поступающих;

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии высшего образования.

Независимо от формы подачи заявления, поступающему в магистратуру необходимо иметь обязательные для поступления документы и предварительно позаботиться об их наличии.

При поступлении в магистратуру поступающему понадобятся:

Документ, удостоверяющий личность.

Экзаменационный листок, полученный при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ.

Военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам).

Документ о прежнем уровне образования.

Документы, подтверждающие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

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Учреждения высшего образования в своих правилах приема могут установить дополнительный перечень документов, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или предложение.

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