Введение в магистратуру — список документов и правила приема в 2025 году

17:20, 10 февраля 2025
В 2025 году поступающие в магистратуру будут подавать заявления только в электронной форме.
Введение в магистратуру – ответственный шаг, требующий тщательной подготовки. Одним из ключевых этапов является представление документов. Издание Освіта.ua рассказало, какие бумаги необходимо собрать и какие правила следует учесть.
В частности, в 2025 году поступающие в магистратуру будут подавать заявления только в электронной форме. Исключение составляют лица, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего:
- в случае предоставления документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом постоянного проживания в Украине;
- в случае предоставления иностранного документа об образовании;
- в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного к внедрению фотополимерных технологий их изготовления;
- в случае подачи заявления на вступление до или после установленных настоящим Порядком сроков работы электронных кабинетов поступающих;
- в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии высшего образования.
Независимо от формы подачи заявления, поступающему в магистратуру необходимо иметь обязательные для поступления документы и предварительно позаботиться об их наличии.
При поступлении в магистратуру поступающему понадобятся:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Экзаменационный листок, полученный при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ.
- Военно-учетный документ (для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам).
- Документ о прежнем уровне образования.
- Документы, подтверждающие основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.
- Цветная фотография размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3*4.
Учреждения высшего образования в своих правилах приема могут установить дополнительный перечень документов, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или предложение.
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