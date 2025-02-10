Глава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо прибыла в Киев

Руководительница Европейского инвестиционного банка прибыла в Киев для встречи с представителями ЕС.

Фото: Х / Katarina Mathernova

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В понедельник, 10 февраля, в Киев прибыла Надя Кальвиньо, председатель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Ее встретили на вокзале посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

В своем сообщении в X Матернова подчеркнула важность сотрудничества ЕС и ЕИБ в модернизации и укреплении устойчивости украинской железнодорожной инфраструктуры.

«Еще одно замечательное путешествие с Укрзализныцей - мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ», - отметила она.

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