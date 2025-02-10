Голова Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо прибула до Києва

Очільниця Європейського інвестиційного банку прибула до Києва для зустрічі з представниками ЄС.

Фото: Х / Katarina Mathernova

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У понеділок, 10 лютого, до Києва прибула Надя Кальвіньо, голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Її зустріли на вокзалі посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

У своєму повідомленні в X Матернова підкреслила важливість співпраці ЄС та ЄІБ у модернізації та зміцненні стійкості української залізничної інфраструктури.

«Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ», – зазначила вона.

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