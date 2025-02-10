Голова Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо прибула до Києва

У понеділок, 10 лютого, до Києва прибула Надя Кальвіньо, голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Її зустріли на вокзалі посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
У своєму повідомленні в X Матернова підкреслила важливість співпраці ЄС та ЄІБ у модернізації та зміцненні стійкості української залізничної інфраструктури.
«Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ», – зазначила вона.
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