Потап, або віднедавна Slavic Balagan, дав 3-годинне інтерв'ю Дудю російською

В інтерв'ю з російським журналістом Потапа заявив, що Україна — країна, де нічого немає.

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Олексій Потапенко, відомий український продюсер та співак, став фігурою, що знову потрапила в центр уваги через своє інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Потап вже неодноразово потрапляв у скандали через свою позицію, але цього разу він здивував своїх шанувальників ще більше.

Нещодавно він взяв псевдонім Slavic Balagan та, у розмові з Дудем, назвав Україну «країною, де нічого немає». Інтерв'ю тривало понад три години і стало першим великим спілкуванням артиста з російським журналістом після початку війни.

Потап визнав, що його рішення дати інтерв'ю може не сподобатися частині українців, однак він підкреслив, що це була можливість донести свою точку зору.

«Якби я робив це заради іміджу, я б сказав тобі, що не розумію вашої мови, і відмовився б давати тобі інтерв'ю взагалі. Я – людина, я працюю, я живу. Мені цікаво, цікавий ти як співрозмовник, цікава твоя аудиторія. У мене є позиція. Я повністю занурився в роботу на міжнародних ринках, я будую міжнародний холдинг, це забирає колосальну кількість часу. Тому настав час проявитися, і ну тебе я вже точно дивлюся, і з тобою цікаво поговорити» – сказав Потап.

Попри заяви, що він є українцем і не пропагує російську мову, Потап дав інтерв'ю російською. Він пояснив, що, як і президент України та міністр закордонних справ, готовий донести проукраїнську позицію будь-якою мовою, щоб звернутися до іншої аудиторії.

«Я ж знаю українську мову, я володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською. Наш президент це робить міністр закордонних справ це робив. Щоб донести іншій аудиторії проукраїнську позицію»,– зазначив Олексій.

У ході розмови Потап також розповів про заборону на в'їзд до Росії, свій «заочний» вступ до тероборони, проблеми зі здоров'ям, відносини з дружиною Настею Каменських та багато іншого.

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