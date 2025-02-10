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У ЗСУ з 10 лютого набула чинності нова програма базової військової підготовки

11:33, 10 лютого 2025
Нова програма базової загальновійськової підготовки буде з акцентом на психологічну стійкість і містить «маршеву» підготовку для формування витривалості військовослужбовців, зазначили у Міноборони.
У ЗСУ з 10 лютого набула чинності нова програма базової військової підготовки
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10 лютого набула сили нова програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Як зазначає Міноборони, у всіх навчальних центрах, які готують мобілізаційні кадри Збройних Сил України, триває впровадження 5-тої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість.

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – 1,5 місяці (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок), з яких 41 добу відведено на заняття, 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.

Процес удосконалення минулого видання, з урахуванням пропозицій елітних бойових військових частин, очолив заступник Головнокомандувача ЗС України полковник Олег Апостол.

«Варто нагадати, що з 1 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1,5 місяці. Для реалізації зазначеного Генеральним штабом ЗС України відпрацьовано відповідну програму підготовки.

Головнокомандувач ЗС України наприкінці року її затвердив. Програма вступає в силу з 10 лютого 2025 року», підкреслили у Міноборони.

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

  • впроваджений так званий «нульовий день»/день «перезавантаження» (адаптація цивільного до військового середовища)
  • нарощений зміст психологічної підготовки
  • вивчення програмного забезпечення «Кропива»
  • розширений курс з домедичної допомоги
  • додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Важливо: навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів.

Вправи удосконалені представниками бойових підрозділів, які якісно нищать ворога на своїх напрямках.

Також програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності «Перший бій».

«Нова програма БЗВП – це результат ретельного аналізу бойового досвіду наших підрозділів. Ми оптимізували навчальний процес, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках, психологічній стійкості та інших критично необхідних функцій на сучасному полі бою», – зазначив заступник Міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Програма включає чотири основні блоки:

  • ознайомчий курс – 8 годин
  • курс індивідуальної підготовки – 107 годин
  • навчання дій у складі підрозділу – 209 годин
  • комплексне тактичне заняття – 48 годин.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію за ВОС-100 «стрілець». Наступним етапом підготовки є фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові здобувають поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ Міноборони військова служба

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Публікації
У ЗСУ з 10 лютого набула чинності нова програма базової військової підготовки

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