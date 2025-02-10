В ВСУ с 10 февраля вступила в силу новая программа базовой военной подготовки

Новая программа базовой общевойсковой подготовки будет с акцентом на психологическую устойчивость и содержит «маршевую» подготовку для формирования выносливости военнослужащих, отметили в Минобороны.

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10 февраля вступила в силу новая программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Как отмечает Минобороны, во всех учебных центрах, которые готовят мобилизационные кадры Вооруженных Сил Украины, продолжается внедрение 5 редакции программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП) с акцентом на психологическую устойчивость.

В обновленной программе общая продолжительность обучения остается без изменений – 1,5 месяца (с учетом предоставления рекрутам дней на отдых), из которых 41 сутки отведено на занятия, 6 – на отдых и 1 – на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.

Процесс усовершенствования прошлого издания, с учетом предложений элитных боевых воинских частей, возглавил заместитель Главнокомандующего ВС Украины полковник Олег Апостол.

«Следует напомнить, что с 1 ноября 2024 года срок БОВП составляет 1,5 месяца. Для реализации указанного Генеральным штабом ВС Украины отработана соответствующая программа подготовки.

Главнокомандующий ВС Украины в конце года его утвердил. Программа вступает в силу с 10 февраля 2025», подчеркнули в Минобороны.

Среди ключевых новшеств обновленной программы БОВП:

внедрен так называемый «нулевой день»/день «перезагрузки» (адаптация гражданской к военной среде)

наращено содержание психологической подготовки

изучение программного обеспечения «Кропива»

расширенный курс по медицинской помощи

добавлена ​​«маршевая» подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.

Важно: учебная программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения по индивидуальному оружию на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 м) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов.

Упражнения усовершенствованы представителями боевых подразделений, качественно уничтожающих врага на своих направлениях.

Также программой предусмотрена подготовка по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности «Первый бой».

«Новая программа БОВП – это результат тщательного анализа боевого опыта наших подразделений. Мы оптимизировали учебный процесс, убрав устаревшие элементы и сосредоточившись на практических навыках, психологической устойчивости и других критически необходимых функциях на современном поле боя», – отметил заместитель Министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Программа включает четыре основных блока:

ознакомительный курс – 8 часов

курс индивидуальной подготовки – 107 часов

обучение действиям в составе подразделения – 209 часов

комплексное тактическое занятие – 48 часов.

По результатам успешного обучения военнослужащие получают сертификат и классную квалификацию по ВОС-100 «стрелок». Следующим этапом подготовки являются профессиональные курсы в соответствии с определенными должностями в боевых подразделениях, где военные получают углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности.

Автор: Наталя Мамченко

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